Жителей Саратовской области напугал пустой гроб у села Большая Осиновка

Жителей Саратовской области шокировала страшная находка около трассы. Неподалеку от села Большая Осиновка лежит пустой гроб, около которого разбросаны гвозди и цветы.

В социальной сети житель Саратовской области рассказал о том, что проезжая по трассе Саратов-Тамбов неподалеку от села Большая Осиновка нашел пустой гроб. Его знатно напугала данная находка, так как рядом с гробом он увидел гвозди, это говорит о том, что тот был заколочен и кто-то его открыл.

Кроме того, повсюду валялись цветы, а самого покойника рядом не было. Мужчина, который нашел пустой гроб, полагает, что на расположенном рядом кладбище сатанисты выкопали гроб, бросили его на обочине дороги и забрали труп с собой для проведения каких-то обрядов с человеческой жертвой.

Стоит отметить, что сотрудники правоохранительных органов пока никак не подтвердили информацию о произошедшем, остается неизвестным будет ли проведена проверка по данному поводу.