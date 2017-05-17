В Архангельске автоледи набросилась на двух пенсионерок из-за нарушения ПДД

В Архангельске молодая девушка прямо на дороге выскочила из своего автомобиля и напала на двух пенсионерок, которые намеревались перейти дорогу в неположенном месте. В социальных сетях автолюбители встали на защиту девушки и отругали беспечных женщин.

Как стало известно, в Архангельске две пенсионерки попытались проскочить по оживленной трассе на другую сторону, игнорируя правила дорожного движения. Такой маневр не остался безнаказанным, на них едва не наехала девушка на своем автомобиле.

Она сразу же выскочила из машины и напала на перепуганных пенсионерок, объясняя им правила дорожного движения и показывая, где нужно переходить дороги. Пожилые женщины не стали спорить с автоледи и просто покинули место инцидента.

Ролик с видеорегистратора разместили в Сети и пользователи сразу же приняли сторону девушки. Они отметили, что, вероятно, она не хотела кричать на бабушек, однако могла находиться в шоковом состоянии, так как буквально несколько секунд назад ей удалось избежать ДТП.

Автолюбители отметили, что пешеходы часто не соблюдают правила дорожного движения, однако когда их сбивают, виноватым зачастую оказывается водитель, перед машиной которого внезапно выскочил человек в неположенном для перехода дороги месте.