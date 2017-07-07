"Бегала по крышам": жители Екатеринбурга нашли труп выпускницы возле многоэтажки

25 апреля в Екатеринбурге очевидцы нашли школьницу мертвой возле 25-этажного жилого дома. Такая информация появилась в социальных сетях.

Факт происшествия подтвердили представители Следственного отдела Кировского района. Именно на этой территории произошел инцидент. Выпускницу обнаружили у здания №6 по Рассветной улице.

Журналисты информагентства ura.ru получили комментарий у инсайдера из учебного заведения погибшей. Он заявил, что из жизни ученица 11 класса ушла по нелепой случайности - бегала на крыше многоэтажки и свалилась вниз.

Ситуация нашла резонанс в региональных сообществах соцсетей. Пользователи огорчились, что погибают молодые подростки. Некоторые предполагают, что к смерти покойную могли подтолкнуть плохие результаты экзаменов, любовные переживания или проблемы с родителями. Горожане призывали молодежь ценить свою жизнь, независимо от обстоятельств.