Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано в Анапе

Жители Анапы и близлежащих городов ночью с 24 на 25 апреля могли ощущать подземные толчки. Известно, что магнитуда землетрясения достигала 4,5 баллов.

Около полуночи сейсмическую активность могли почувствовать в Новороссийске и Анапе, а также станицах Гостагаевская Натухаевская и Раевская. Проживающие в курортном городе рассказали, что толчки ощущались во всех его районов. В домах одних с полок падала посуда, по словам других – тряслись шкафы. По опубликованным Европейским сейсмоцентром данным, расстояние от эпицентра до станицы Гостагаевской составило около 19 километров.

Представители МСЧ сообщили, что в результате землетрясения никто не пострадал, а в эвакуации нет необходимости. Также сейсмическая активность не повлияла важные объекты инфраструктуры в населенных пунктах, и они работают в обычном режиме. По данным Единой геофизической службы России подземные толчки в районе Анапы происходят постоянно, иногда несколько раз в неделю. Однако, большинство из них неощутимо для людей.