В Екатеринбурге школьницы почти босиком маршировали на конкурсе строевой ходьбы

24 апреля в Екатеринбурге школьницы маршировали по снегу в летней обуви на конкурсе по строевой ходьбе. Такие фотографии опубликованы в пятницу на странице сообщества "ВКонтакте".

Авторы поста пишут, что речь идет о городском этапе всероссийского конкурса "Смотры строя и песни". Подобные мероприятия организованы по всей стране в рамках проекта "Сыны и дочери отечества". На снимках видно, что девочки шагают по заснеженной площадке перед Домом офицеров, одетые явно не по погоде. На них лишь короткие юбки, рубашки и пилотки. Тонкие балетки вряд ли защищают ноги детей от холода.

Участники группы "Типичный Екатеринбург" возмущены политикой организаторов. Они негодуют, что дирекция школы и руководители конкурса выпустили детей на снег в такой одежде и не потрудились снабдить их хотя бы теплой обувью. Ведь девушки рискуют подхватить на холоде серьезные болезни. Другие комментаторы обратили внимание, что судьи, в том числе военнослужащие, одеты в зимние одежды и от погоды не страдают.

Позднее один из организаторов Ольга Рогулина высказалась в ответ на резкую критику горожан. По её словам, конкурс был заранее запланирован и согласован с участниками. Однако никто не мог предположить, что город накроют снежные осадки. Оргкомитет просто не имел другой альтернативы, ведь помещения Дома офицеров не подходят для марша. Полы внутри совсем прохудились и находятся в критическом состоянии. Некоторые участки грозят попросту провалиться и травмировать детей. Ольга Рогулина подчеркнула: на плац вышли исключительно те конкурсанты, которые осознали условия и риски при поддержке своих школьных руководителей.