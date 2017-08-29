В Краснодаре из-за аварии остановлено движение трамваев. Причиной этому стала иномарка, въехавшая в общественный транспорт.

В группе «Жесть Краснодара» в социальной сети «ВКонтакте» появилась публикация, рассказывающая о столкновении автомобиля и трамвая. Автор отметил, что это произошло на пересечении улиц Калинина и Калининградская. Он указал и на то, что из-за этого остановлено движение трамваем в оба направления. На представленной видеозаписи слышно возмущение, выходящих из общественного транспорта пассажиров: «Что нам теперь делать?». Самого водителя они называют «лихачём».

В комментариях к видеозаписи отмечают, что водитель должен убрать машину и не мешать движению общественного транспорта хотя бы в одну сторону. Другим столкновение не показалось ничем необычным, считая, что аварии бывают с любыми видами транспорта. Для некоторых это стало поводом для шутки о том, что именно трамвай виноват в аварии с иномаркой.