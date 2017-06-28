В Челябинской области 20-летняя мать закопала в лесу своего новорожденного ребенка

Под Юрюзанью Челябинской области 20-летняя мать родила ребенка и сразу же закопала его в лесу. Следствию она сказала, что ребенок родился мертвым, потому она и решила избавиться от тела.

Как стало известно, 24 апреля в лесу под Юрюзанью было обнаружено тело новорожденного ребенка. Вскоре следствию удалось разыскать мать, она сама заявила в скорой о родах, так как ей понадобилась медицинская помощь. Выяснилось, что 20-летняя жительница Кемеровской области приехала в гости, на тот момент она уже была беременна. На учете в гинекологии она не состояла, никому не сообщала о том, что ждет ребенка.

Роды произошли дома, она приняла их самостоятельно и не обращалась к врачам, после всего этого пошла и закопала своего ребенка в лесу. Позднее ей стало плохо и девушка обратилась за помощью к врачам, вот тогда и пришлось рассказать о родах. Следствию 20-летняя мать сообщила, что ребенок не пережил роды, потому она никуда не обращалась и сама решила "похоронить" новорожденного.

Оказалось, что у девушки уже есть двое детей, однако они находятся в детском доме и мать лишена родительских прав. Если экспертиза подтвердит, что ребенок умер еще в утробе матери, то горе-мать сможет избежать уголовного наказания.