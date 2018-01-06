Житель Грозного стрелял из травмата на эмоциях от сериала

В Грозном местный житель Магомед Абдурзаев 23 апреля был задержан за стрельбу из травматического пистолета на улице. Ситуацию прокомментировали представители МВД по Чеченской Республике.

Ранее в социальных сетях и WhatsApp появились видеоролики, демонстрирующие стрельбу молодых людей в центральном районе города. Полицейские установили их личности. Одним оказался Магомед Абудрзаев, у которого обнаружили два пистолета травматического действия. Мужчина объяснил, что начал стрелять из окна своего дома под эмоциями от просмотра сериала. В очередном эпизоде погиб отрицательный персонаж, что вызвало у зрителя сильную радость и забывчивость административных норм правопорядка. Правоохранители оштрафовали его за нарушение 6 пункта статьи 20.8 КоАП России.

Другой задержанный оказался 16 летним подростком. По его словам, зимой этого года он испытывал газовый страйкбольный пистолет, приобретенный накануне. Этот процесс зафиксировали на камеру его друзья. Юноша утверждает, что оружие было холостым и стреляло исключительно газом. Полицейские провели с ним профилактическую беседу и донесли незаконность таких действий.