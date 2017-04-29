В Ульяновске субботник завершился свалкой

В городе несколько дней назад был субботник, который завершился большой горой мусорных пакетов. В социальной сети очевидец опубликовал фотографию «Мусорного Ульяновска».

В группе «ВКонтакте» местный житель выложил снимки, на которых изображена большая груда мусора. Автор публикации утверждает, что свалка образовалась после того, как на прошедших выходных провели субботник. Стоит заметить, что пакеты с убранным мусором никто не завязал, а потому ветер вновь раскидал его. В описании к видео житель назвал образовавшуюся свалку достопримечательностью «Мусорного Ульяновска».

В комментариях жители выразили своё недовольство, так как такая уборка не приносит никакого результата и сводит все старания работников на ноль.