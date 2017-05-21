Девушка отрезала парню пенис садовыми ножницами‍ за распространение секс-видео

Девушка из Аргентины отрезала парню пенис садовыми ножницами‍ за распространение секс-видео с ее участием. 40-летний мужчина дал своим друзьям посмотреть их домашнее порно, за что его 26-летняя возлюбленная из города Кордоба жестоко наказала его.

В Аргентине до сих пор ведется следствие по делу о 26-летней девушке, которая в ноябре прошлого года отрезала парню, известному рок-музыканту Серджио Ф., пенис садовыми ножницами‍. Ранее портал новостей "Версия. Инфо" сообщал теорию правоохранителей, который думали, что инцидент произошел из-за харассмента. В суде обвиняемая утверждала, что бойфренд пытался ее изнасиловать, а она лишь оборонялась тем инструментом, который попался ей под руку.

Накануне же, когда следствие зашло уже слишком далеко, однако так и не докопалось до правды, аргентинка призналась, что произошло на самом деле. Свой поступок она объяснила местью. Оказывается, она узнала, что ее парень показывал друзьям их горячее домашнее порно. Это очень задело ее чувства, и в порыве гнева она ранила его половой орган. Между тем, дже после операции восстановить его так и не удалось.