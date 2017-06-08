Под Анапой сбили одного из разработчиков ядовитого вещества "Новичок"

Как стало известно, 24 апреля под Анапой автомобиль совершил наезд на одного из разработчиков ядовитого вещества "Новичок" Владимира Углева. В тот момент ученый как раз переходил дорогу по пешеходному переходу.

СМИ стало известно о том, что на улице Шоссейная хутора Чембурка под Анапой произошло ДТП с участием 71-летнего исследователя Владимира Углева. Отмечается, что он переходил дорогу согласно правилам дорожного движения, по пешеходному переходу, как внезапно на него выскочил автомобиль и сбил. Во время данного инцидента Углев получил травму головы и ноги, скорая помощь увезла его в больницу для обследования.

Факт ДТП был официально зарегистрирован, выясняются все обстоятельства инцидента. Решается вопрос о том, стоит ли привлекать водителя, сбившего ученого, к административной ответственности.

Отметим, что Владимир Углев в свое время состоял в группе ученых, которые занимались разработкой нервно-паралитического вещества "Новичок". Именно этим ядом, по версии британского правительства, и отравили экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.