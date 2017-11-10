В Москве неизвестные сломали школьнице позвоночник

На юго-востоке Москвы неизвестные избили восьмиклассницу и сломали ей позвоночник. Инцидент произошел во вторник, 24 апреля, в районе Марьино.

Как стало известно, 24 апреля в службу скорой помощи поступил звонок от восьмиклассницы, которая сообщила о своем избиении и полученных травмах. Медики тут же выехали на место происшествия и забрали школьницу в больницу, где у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом позвоночника.

Сотрудникам полиции девочка рассказала, что такие травмы ей нанесли неизвестные во время ссоры, школьница утверждает, что с нападавшими ранее не была знакома.

По факту произошедшего ведется расследование, сотрудники полиции разыскивают злоумышленников, которые напали на школьницу и сломали ей позвоночник. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.