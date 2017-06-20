Экс-главу "Гоголь-центра" Малобородского выпускают из СИЗО по ходатайству

25 апреля Следственный комитет разрешил выпустить из-под стражи Алексея Малобородского, бывшего гендиректора организации "Гоголь-центр". Об этом в среду рассказала правозащитник Ксения Карпинская.

В понедельник Алексей Малобородский составил ходатайство, в котором попросил заменить содержание в СИЗО домашним арестом. По словам адвоката, фигурант дела аргументировал свою просьбу решением ЕСПЧ. Ранее европейская организация подтвердила необоснованность ареста. Алексей Малобородский также привел гарантии посольства Израиля о том, что ему не выдадут новые документы.

Приняв во внимание все приведенные доводы, следователи решили поддержать ходатайство и направить его в московский суд Басманского района. В пресс-службе СК отметили, что сотрудники учли возраст, здоровье обвиняемого и "иные обстоятельства". Очередное заседание по делу состоится в ближайшую пятницу.

Напомним, что Алексей Малобородский был арестован в июне прошлого года с подозрением в хищении 133 миллионов рублей, которые выделялись Минкультом на творческий проект продюсерской компании "Седьмая студия" под названием "Платформа". Правоохранители считают, что худрук Кирилл Серебренников вместе с продюсером Алексеем Малобородским присваивали себе бюджетные средства, "отмывая" их через фиктивные фирмы.