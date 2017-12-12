В Рязани мужчина раздробил голову знакомой монтировкой и закопал тело

В Спасском районе Рязанской области мужчина жестоко расправился со своей знакомой, раздробив ей голову при помощи монтировки. После совершения преступления он раздел свою жертву и закопал.

Как стало известно, 52-летняя женщина отправилась на прогулку с 30-летним мужчиной по парку. Во время прогулки между ними возникла ссора и женщина начала высказывать претензии в адрес товарища. Он на это никак не реагировал, тогда подруга решила оскорбить мужчину и слишком увлеклась.

Так, он не выдержал, выхватил монтировку из своей сумки и несколько раз ее основанием ударил женщину по голове. От полученных травм пострадавшая рухнула на землю и сразу же скончалась. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник оттащил свою жертву в заброшенный дом рядом с парком. Там он ее раздел и поместил в яму, присыпав сверху различным строительным мусором.

Сотрудникам полиции удалось выйти на след преступника и его задержали. До решения суда он будет находиться в СИЗО два месяца, позднее ему будет избрано наказание в связи с совершенным преступлением.

Напомним, ранее в Омске произошло жестокое убийство пенсионерки. Психически нездоровый мужчина зарезал свою знакомую, а затем в течение некоторого времени прятал ее тело на собственном балконе.