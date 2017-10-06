Два якута спасли косулю от голодных собак в центре Вилюйска

Сегодня, 09:56 \\ Происшествия

В центре города Вилюйск республики Саха два горожанина пришли на помощь дикой косуле, которую едва не растерзали агрессивные собаки. Небольшой отчет о происшествии появился в Instagram.

 Мужчины заметили животное на улицах города, когда оно пыталось оторваться от представителей местной фауны. Им удалось поймать косулю и поместить её в багажник своего автомобиля. В противном случае травоядное рисковало попросту погибнуть от укусов.

После поимки жители Вилюйска доставили косулю ветеринарам. Те осмотрели её и передали на поруки представителей регионального комитета по охране природы.

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Автор - Александр Лубяной
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