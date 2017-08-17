В Оренбургской области за жестокое обращение с детьми на воспитателя подали жалобу в прокуратуру

В Оренбургской области за жестокое обращение с детьми в детсаду на воспитателя подали жалобу в прокуратуру. Кроме того, одна из родительниц обратила внимание на ненадлежащее исполнение своих обязанностей заведующей учреждения.

Сотрудники Главного управления МВД по Оренбургской области сообщают о случае, в ходе которого с жалобой в прокуратуру обратилась одна из родительниц ребенка детского сада в административном центре. По ее словам, воспитатель учреждения плохо обращается с детьми, что вызывает необходимость произвести проверку среди сотрудников.

Как сообщает источник сообщения, служебная проверка была произведена, однако не дала результатов. В связи с этим родители детей считают, что ее провели недостаточно качественно. Они обращают внимание правоохранителей на то, что в связи с проблемой заведующая организацией лишь вынесла воспитателю устное замечание, чего не предусматривает Трудовой кодекс России. По этим причинам проверка будет произведена вновь.