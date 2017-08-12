В Омской области неуравновешенный мужчина прятал убитую пенсионерку на балконе

Житель Омской области, страдающий психическими отклонениями, зарезал пенсионерку и спрятал её тело на балконе. Так 25 апреля уведомили в пресс-службе регионального УМВД.

Источники утверждают, что жители села Екатерининское из Тарского района обратились в полицию с заявлением о пропаже 55-летней женщины. По их словам, она уехала в неизвестном направлении и больше не выходит на связь. Оперативно-следственные мероприятия выявили тело пропавшей в квартире 52-летнего мужчины из районного центра - Тары.

Предполагается, что погибшая приехала к нездоровому хозяину в гости и стала жертвой сильного припадка. Горожанин зарезал гостью ножом, а затем оттащил тело на собственный балкон. Сейчас его поместили в психиатрическое отделение Тарской районной больницы. В это же время специалисты межрайонного следственного отдела Тарска СК СК начали проверку по признакам умышленного убийства.