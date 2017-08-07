Арестованное в ОАЭ российское судно подало сигнал SOS‍

Арестованное в ОАЭ российское судно Crystal East подало сигнал SOS‍. Такие данные 25 апреля предоставил его владелец,а также управляющий имуществом фирмы "Находка-Портбункер" Вячеслав Цой. По его словам, нескольким морякам нужна госпитализация.

Вячеслав Цой рассказал об обстановке, которая сопровождает арестованное в Объединенных Арабских Эмиратах российское судно Crystal East. По его словам, накануне его моряки подали сигнал бедствия SOS‍, так как ситуация на судне стала критической. Дело в том, что экипаж танкера состоит, в основном, из пожилых мужчин.

Это связано с тем, что срочно требовалась команда для замены прежней. Судно было арестовано в ноябре прошлого года. Возникли проблемы с кредитом владельца компании "Газпромбанк". Долги стали поводом для задержания российского танкера. Прежняя команда вернулась на родину примерно через месяц, когда ей прислали замену.

Между тем, пожилые люди, которые находятся на борту сейчас, нуждаются в стационарном лечении. К ним присылали врача, который лишь немного смог им помочь. По этой причине они подали сигнал SOS‍.