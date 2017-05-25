В Сургуте неизвестный на глазах у очевидцев насильно затолкал девочку в машину и увез

В Сургуте неизвестный мужчина насильно увез ребенка с детской площадки, пока мама девочки отошла на несколько минут. По факту произошедшего ведется проверка.

Как стало известно, в понедельник, 23 апреля, в Сургуте женщина на несколько минут оставила свою маленькую дочь на детской площадке, а сама отлучилась. Ребенок спокойно катался с горки, как вдруг к ней подошел взрослый мужчина и начал беседовать, через несколько секунд уже пытался поймать девочку. Малышка пыталась оказать сопротивление незнакомому мужчине, постоянно убегала и пыталась влезть на горку, однако тот поймал ее, схватил и силой затолкал в свою машину, после чего скрылся с места происшествия.

Сразу же после этого на площадке появилась растерянная мать и начала искать девочку. Она бегала по площадке, опрашивала играющих рядом детей и бросалась бежать в ту сторону, куда уехала машина, в это время разговаривая с кем-то по телефону.

По факту произошедшего ведется проверка, изучаются кадры с камеры видеонаблюдения, которая смогла заснять момент похищения ребенка.