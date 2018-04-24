В Китае собака угнала грузовик и въехала в витрину магазина

Собака случайно угнала грузовик и направила его сквозь витрину магазина китайского города Тайчжоу. Издание Daily Mail описало происшествие и опубликовало видеозапись с камер наблюдения в торговом зале.

По информации газеты, водитель компактного грузового автомобиля оставил свой транспорт неподалеку от заведения. Он ненадолго покинул салон, оставив двигатель заведенным. Его пес, который остался внутри, по неосторожности нажал чувствительную педаль газа и заставил машину буквально протаранить застекленную дверь в магазин. К счастью, корпус задел лишь одну створку, оторвав её от крепления. Ни животное, и находящиеся в здании не пострадали.









Видеоролик вызвал массу комментариев на Youtube. Пользователи просят не осуждать собаку, у которого, вероятно, был лишь первый опыт вождения. Другой с иронией добавил, что теперь четвероногому водителю придется дождаться полицейского и провериться на наличие алкоголя в крови.