В Подмосковье пенсионерка ударила кирпичом по голове собачницу из-за "собачьей мины"

В подмосковной Балашихе пенсионерка ударила кирпичом собачницу, которая сделала ей замечание по поводу "собачьей мины" на лужайке. В ответ пострадавшая несколько раз тряхнула бабушку и не стала заявлять о произошедшем в полицию.

Как стало известно, вечером женщина пошла выгуливать собаку и случайно заметила бабушку, которая также гуляла с питомцем. Внезапно ее пес присел на лужайку, справил нужду и вместе с бабушкой пошел дальше, при этом собачьи фекалии его хозяйка убирать не стала. Собачница догнала пенсионерку и попросила ее прибрать за своим животным, в ответ та начала ругать ее матом и посоветовала идти командовать в свой двор.

Женщина настаивала на уборке, тогда бабушка схватила с земли кирпич и им "зарядила" в глаз оппонентке. Та опешила, схватила старушку за пальто и несколько раз тряхнула, та начала звать на помощь. Как только пенсионерка убедилась, что бить ее никто не собирается, она продолжила кричать, только уже на пострадавшую, и удалилась.

Женщина сообщила, что не стала сообщать в полицию о произошедшем, однако надеется, что данный случай научит пенсионерку убирать за своей собакой.