В Новом Уренгое подростки жестоко расстреляли и грозились зарезать 11-летнюю жертву

21 апреля подростки жестоко расстреляли 11-летнего мальчика из игрушечного пистолета на улице Нового Уренгоя. Об этом СМИ рассказала мать пострадавшего.

По словам источника, ребенок шел в спортзал и встретил по дороге группу старших детей. Те заставили его стать на колени под угрозой оружия, а затем начали стрелять пластиковыми шариками по лицу и рукам. В процессе обстрела неизвестные злоумышленники угрожали зарезать свою жертву.

Женщина утверждает, что сын позвонил ей после инцидента и попытался рассказать о произошедшем. Однако не сумел из-за истерики и шокового состояния. Тогда мама посоветовала ему направиться к сотрудникам спортивного комплекса "Звездный", расположенного неподалеку. Взрослые несколько успокоили школьника до приезда матери.

Однако психологическая травма осталась - он долгое время не хотел разговаривать с домочадцами, а также сильно боится выходить на улицу. Мама направилась в полицию и подала заявление с требованием привлечь напавших к ответственности.