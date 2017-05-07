Жители Тюмени нашли труп новорожденного в мусоропроводе

В ночь на 24 апреля жители многоэтажки в Тюмени заметили в трубе мусоропровода труп новорожденного ребенка. Об этом уведомляет пресс-служба регионального СУ СК.

Тело обнаружили во втором подъезде дома №218 по улице Республики во временном промежутке между часом и 4 ночи. Первым на подозрительный объект обратил внимание уборщик. Свидетели утверждают, что плод был ещё слишком маленьким - его возраст составлял около пяти месяцев. Они предполагают, что малыш родился прежде положенного срока.

Представитель Следственного управления Наталья Деваева рассказала, что в связи с инцидентом правоохранители ведут доследственную проверку. Они опрашивают горожан с целью выявить потенциально беременных женщин. Отрабатываются и другие версии попадания трупа в мусоропровод.