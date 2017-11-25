Рыбак умер подо льдом в Ивановской области, несмотря на рьяные усилия сына

20 апреля 69-летний житель Владимира погиб подо льдом озера в Ивановской области на глазах у своего сына и товарища. Об этом рассказал Виктор Баранов, глава маневренно-поисковой группы №1.

Инцидент произошел на водах Рубского озера в Тейковском районе. Трое мужчин выбрались на рыбалку поблизости от базы отдыха "Чайка". Они добрались к водоёму на лыжах и начали ловить рыбу в проруби. Вечером, на закате, рыбаки собрали снаряжение и пошли к берегу по направлению к тейковскому пляжу. Всего в 20 метрах от земли все они провалились под лед. Более молодые рыбаки успешно выкарабкались из полыньи, а вот пожилой участник экспедиции самостоятельно выбраться не сумел. Его партнеры приложили немало усилий, чтобы вытащить тонущего из воды при помощи различных подручных средств, однако мужчина всё равно утонул.

Вскоре они сообщили о происшествии в службу спасения. По словам Виктора Баранова, они приступили к поискам погибшего уже на следующий день - с наступлением светлого времени суток. Место происшествия оказалось трудно достигаемым из-за трясины, обилия разливов, плохого дна и ненадежного льда. Спасатели удивились, как рыбаки вообще добрались до места своего промысла. Группа водолазов с трудом пробиралась по темному и рыхлому льду. В итоге, обследовав дно группами по два человека, они нашли утопленника спустя четыре часа на глубине около пяти метров.

Виктор Баранов сетует, что пострадавшие нарушили все правила безопасности. Они вышли на лед без спасательных жилетов, дополнительных средств и в тяжелой одежде. Спасатель призвал россиян не рисковать жизнью в неблагоприятный период года ради плотвы размером с ладошку.