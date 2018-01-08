В Ижевске безработный украл сумку женщины, накормившей его в кафе

В Ижевске безработный украл сумку 43-летней женщины, накормившей его в кафе. Позже пострадавшая жительница Татарстана обратилась с заявлением в полицию.

Сотрудники Главного управления МВД по Республике Удмуртия сообщают о случае задержания 23-летнего безработного мужчины, которого подозревают в краже большой дорожной сумки жительницы Республики Татарстан. Согласно данным, которые они предоставляют, инцидент зфиксирован в городе Ижевск.

В полицию обратилась жертва грабежа. Она рассказала, что какое-то время была знакома с обидчиком. Он подошел к ней на улице и попросил о помощи, рассказал, что пострадал, оставшись без работы и средств к существованию. Женщина же пожалела молодого человека и повела его в кафе. Накормив, она сказала, что ей пора на автовокзал, и он захотел ее проводить. По пути ей пришлось отлучиться на пару минут, и она оставила свою сумку на нового знакомого. Когда она вернулась, то на месте уже не было ни его, ни, тем более, сумки.