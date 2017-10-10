В Воронеже сторож погибла под воротами предприятия

В марте жительница из Воронежа погибла под воротами предприятия, на котором работала. Об этом 24 апреля рассказали в пресс-службе регионального Следственного управления Следственного комитета.

По информации ведомства, инцидент произошел на территории Советского района. Створка входных ворот рухнула на 63-летнего сторожа и нанесла ей смертельные травмы. Женщина погибла на месте. В связи с гибелью человека правоохранители начали проверку обстоятельств на предмет нарушения требований охраны труда. Это преступление регулируется 2 частью статьи 143 Уголовного кодекса.

Представители СК уведомляют, что следователи уже опросили руководителей и сотрудников учреждения, получили результаты заключения экспертов судебной медицины и совершили другие необходимые действия. Кроме того, они запросили материалы расследования у Государственной инспекции труда, чтобы дополнить материалы дела. Проверка в рамках дела всё ещё продолжается.