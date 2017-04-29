В Бурятии оштрафовали директора интерната, который скрыл изнасилование в учреждении

В Бурятии суд оштрафовал директора школы-интерната, который скрыл факт изнасилования малолетнего ребенка в стенах учреждения. Теперь ему предстоит выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

Как стало известно, в Турунтаевской коррекционной школе в 2017 году старшеклассник надругался над учеником младших классов. Об этом узнала воспитатель и оставила запись о произошедшем в "оперативном" журнале, после чего информация дошла и до директора интерната. Он не стал сообщать о произошедшем в полицию, посчитав все невинными детскими играми.

Директор захотел избежать скандала и наказания за случай изнасилования в школе-интернате, потому и не стал сообщать правоохранителям об инциденте, все раскрылось когда в школу с проверкой приехала детский омбудсмен по Бурятии. После этого в отношении директора возбудили уголовное дело, его временно отстранили от выполнения обязанностей, а затем и вовсе уволили.

На допросе директор учреждения во всем признался и попытался загладить свою вину перед пострадавшим ребенком и его представителями. Суд учел все факты и вынес решение о прекращении уголовного дела, а директору назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.