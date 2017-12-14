В Петербурге на КАД монтера убило током‍

23 апреля в Санкт-Петербурге на КАД монтера фирмы ОАО Свето сервис СПб" убило током‍. Он проводил работы на трансформаторной подстанции на территории внутреннего кольца автодороги.

Сотрудники Главного управления МВД по Ленинградской области сообщают о случае, в ходе которого на территории кольцевой автомобильной дороги Санкт-Петербурга было найдено тело 28-летнего мужчины. Как удалось выяснить, это был монтер одной из городских подрядных организаций. На заказ он выполнял работы и имел необходимость контактировать с током. По предварительной причине правоохранителей, смерть наступила из-за неосторожного обращения с ним.

Ранее новостной портал "Версия. Инфо" сообщал о случае, в ходе которого в Красноярске током убило девочку в ванной. Она упустила в воду смартфон, подключенный к зарядке.