В Петербурге неизвестные заминировали офис Роскомнадзора

В Санкт-Петербурге неизвестные "заминировали" офис Роскомнадзора, который расположен на Садовой улице. Инцидент произошел в понедельник, 23 апреля, о бомбе в здании сообщили по телефону.

Как стало известно, в офис Роскомнадзора позвонила неизвестная женщина и сообщила о том, что в здании находится бомба и вскоре оно может взлететь на воздух. Об этом тут же доложили сотрудникам полиции и ОМОН выехал на место происшествия. Всех сотрудников Роскомнадзора в экстренном порядке эвакуировали на улицу, работа 25 человек была прервана.

В ходе обыска офиса никакого взрывчатого вещества или бомбы обнаружить не удалось, сообщение о минировании оказалось ложным. По факту произошедшего ведется расследование, сотрудники полиции разыскивают анонимных террористов.

В настоящий момент существует версия, что ложное минирование офиса Роскомнадзора связано с мессенджером Telegram, из-за блокировки которого пострадали и другие сервисы.