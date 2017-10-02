В Красноярске 13-летняя школьница погибла, уронив телефон в ванну

В Красноярске 13-летняя школьница скончалась от сильного удара током после того, как уронила в ванну телефон, подключенный к зарядному устройству. Инцидент произошел 19 апреля, тело девочки нашла ее мать.

Как стало известно, вечером 19 апреля 13-летняя девочка отправилась в ванну, прихватив с собой мобильный телефон. Там она подключила его к зарядному устройству и пользовалась им, пока сидела в воде. Внезапно он выпал из рук и упал прямо в наполненную водой ванну, девочка закричала.

Перепуганная мать бросилась к ванной комнате, чтобы узнать, что произошло с дочерью, однако та не отвечала. Тогда родители выломали дверь и нашли свою дочь мертвой, она скончалась от сильного удара током. По факту произошедшего ведется проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.