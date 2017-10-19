В Турции курьер плюнул в пиццу и заставил заказчика похудеть на 6 килограмм

Житель Турции похудел на 6 килограмм после плевка курьера в заказанную им пиццу. Об этом пишут турецкие СМИ.

Инцидент произошел в городе Эскишехир. Хусейн Акйуз заказал блюдо в одной из городских компаний и ожидал доставки. Однако доставщик перед вручением остановился на лестничной клетке, открыл коробку и плюнул внутрь. Это попало на записи камер внутреннего наблюдения в здании. Более того, курьер и сам снимал свой поступок на смартфон. В ситуацию случайно вмешался консьерж. Он заметил частое включение света в подъезде и изучил обстановку посредством записей с камер. Оперативно выяснив по видео, куда направился испорченный товар, сотрудник несколько раз позвонил в ту квартиру, чтобы предупредить о недобросовестном поступке. Не получив ответа, он отправил хозяину сообщение.

Заказчик решил судиться с курьером. Хусейн Акйуз жалуется на серьезную психологическую травму. Раньше он регулярно заказывал еду на дом или офис, однако теперь испытывает параноидальное отвращение к таким товарам. Из-за этого он похудел с 82 до 76 килограмм. Случай получил широкую огласку в местных изданиях, из-за чего прибыль пиццерии снизилась на 20%. Правозащитник компании озвучил версию, что заказчик и курьер сговорились для шантажа организации. Однако она пока не получила фактического подтверждения.