В Челябинской области нашли труп женщины, вмерзший в лед

В Миассе Челябинской области на озере Кундравинское рыбаки случайно заметили труп женщины, вмерзший в лед. О произошедшем они сразу же сообщили в полицию.

Как стало известно, в понедельник, 23 апреля, на озере Кундравинское в Миассе пришли рыбаки, чтобы половить немного рыбы. Вдруг их внимание привлекло нечто странное, торчащее из-подо льда. Подойдя ближе, они заметили, что это человек и сразу же позвонили в полицию. Изначально мужчинам самостоятельно не удалось определить пол погибшего, так как над водой было видно лишь спину и затылок, однако правоохранители заявили, что труп принадлежит женщине.

Для того, чтобы вытащить его из-подо льда, пришлось вызывать сотрудников МЧС. При помощи специального инструмента им удалось освободить тело из ледяного плена и передать полиции. По факту произошедшего ведется разбирательство, выясняются все обстоятельства инцидента, разыскиваются родственники погибшей и устанавливается ее личность.