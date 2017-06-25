В Петрозаводске жильцы выпрыгивают из горящего деревянного дома

24 апреля жители Петрозаводска выпрыгивали из окон жилого дома, охваченного пожаром. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы события.

По информации источников, около 8:15 загорелся двухэтажное деревянное здание, расположеннлое на углу улицы Ровио и Лыжной. Огонь захватил нежилую квартиру второго этажа. Из окна валили обильные клубы черного дыма. Для ликвидации возгорания прибыли целых три пожарных автомобиля. На одном из видео можно также заметить автомобиль "скорой помощи", с сиреной приехавший к дому.

В пресс-службе карельского ГУ МЧС пояснили, что пожару присвоили ранг 1 БИС. Сведений о пострадавших пока нет. Причина пожара станет ясна через 10 дней, после проведения экспертизы. Пока дым мешает строить даже предположения. В связи с ситуацией власти города перекрыли проезд по улице Лыжной до Ровио, начиная от телестанции "Ники".