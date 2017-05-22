В Рубцовске стритрейсеры наехали на светомузыкальный фонтан площади Ленина

24 апреля в Алтайском крае стритрейсеры Рубцовска во время ночного заезда нанесли ущерб светомузыкальному фонтану "Торнадо-С" на площади Ленина. Об этом пишут городские СМИ.

По информации газеты "Местное время", ночью неизвестные водители начали кататься по площади. Со временем они заехали в пределы фонтана и повредили его, несмотря на антивандальные технологии. 3 мая в город намерены приехать эксперты завода-изготовителя "Торнадо-С", которые проинспектируют повреждения и обнародуют оценку ущерба.

В настоящее время вандалов на колесах разыскивают правоохранители. Журналисты обращают внимание, что на площади Ленина установлен стационарный пост патрульной полиции, однако гонщики не смущаются постовых и время от времени позволяют себе кататься по городскому объекту.