В Алтайском крае педофил изнасиловал 14 мальчиков

В Алтайском крае 49-летнего педофил изнасиловал 14 мальчиков. Как удалось выяснить сотрудникам СУ Следственного комитета, предположительно, он регулярно совершал преступления против сексуальной неприкосновенности детей с 2008 по 2017 годы.

Сотрудники управления Следственного комитета России по Алтайскому краю сообщают о случае задержания местного жителя, которого обвиняют в педофилии и растлении несовершеннолетних детей. Согласно информации, которую они предоставляют, арест был произведен в прошлом году, когда одно из его преступлений стало явным.

Как сообщают правоохранители, мужчине удавалось на протяжении десяти лет находить себе жертв. Ими становились мальчики возрастом от семи до 12 лет. Житель Алтайского края знакомился с ними в социальных сетях, входил в доверие, а позже высылал им порнографические материалы. Позже он просил их о встрече. Такой образ действий, считают следователи, помог ему изнасиловать 14 мальчиков.

В ходе расследования подозреваемый прошел психолого-психиатрическую экспертизу, по результатам которой он назван педофилом. В его доме нашли доказательства преступлений, однако он все их отрицает.