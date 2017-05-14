В центре Ростова нашли машину с истекающим кровью мужчиной внутри

В Ростове очевидцы обнаружили машину с раненым человеком внутри. Как оказалось, неизвестные полоснул ножом владельца иномарки по горлу и бросил его умирать на заднем сидении авто.

В социальных сетях пользователи сообщают о том, что в понедельник, 23 апреля, на улице Нансена в Ростове обнаружили белую иномарку Toyota Corolla, которая привлекла внимание очевидцев. Один из проезжающих мимо водителей опубликовал фото машины и собравшейся около нее толпы, сообщил, что в авто нашли труп мужчины с перерезанным горлом.

Сразу же ему ответили те, кто находился рядом с пострадавшим. Они отметили, что "труп" самостоятельно вышел из машины и лег на носилки скорой помощи, его доставили в больницу с ножевым ранением шеи. Неизвестный полоснул водителя Toyota Corolla ножом по шее и бросил его умирать на заднем сидении, его обнаружили неравнодушные ростовчане и вызвали скорую.

В полиции подтвердили информацию о том, что мужчина оказался жив, однако он находится в тяжелом состоянии. По факту произошедшего ведется проверка, выясняются все обстоятельства случившегося и разыскивают предполагаемого злоумышленника.