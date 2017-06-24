В Новосибирской области утонула иномарка с четырьмя девушками

В Новосибирской области автомобиль Renault ушел под воду вместе с четырьмя девушками в салоне. Отмечается, инцидент произошел 22 апреля в Искитимском районе на реке Ик.

Как стало известно, девушки на автомобиле Renault направлялись на тропу Зверобой, которая пользуется популярностью у туристов. Для того, чтобы туда проехать, необходимо перебраться на другой берег реки Ик, а дамба в тот момент оказалась размыта и девушки, не заметив запрещающий знак, въехали в воду. Передние колеса автомобиля далеко заехали в воду, а под задними обвалилась насыпь и машина стала медленно уходить под воду, утягивая с собой водителя и пассажирок.

В салон моментально хлынула ледяная вода и машину понесло по течению. Операцию по спасению решили провести местные жители, которые стали свидетелями происходящего. Водитель автомобиля смогла самостоятельно выбраться на берег, а пассажирок спасали уже мужчины, которые доплыли до машины, обвязали их тросом и стали вытягивать.

Вытащить автомобиль из воды удалось только с третьей попытки, пассажирки Renault не пострадали. Операция по спасению продолжалась около 5 часов.