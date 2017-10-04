В уральском детдоме начались проверки из-за фото 14-летней воспитанницы с голым мужчиной в сауне

В уральском детском доме начались проверки после того, как в Сеть попало весьма пикантное фото с одной из несовершеннолетних воспитанниц. На кадрах девочка стоит обнаженной в обнимку с голым взрослым мужчиной в сауне.

Как стало известно, скандальное фото, опубликованное в Сети, было сделано тогда, когда девочке только исполнилось 14 лет. Взрослый голый мужчина самодовольно сжимает в руках маленькую полуобнаженную девочку, которая смущенно прикрывает свою наготу. Данное фото сделала ее несовершеннолетняя подруга, которая вместе с ней проводила время в сауне в компании взрослых мужчин. Она также призналась полиции в том, что между 14-летней девочкой и взрослым "нудистом" был секс, за которой ей заплатили.

Каким образом данное фото просочилось в Сеть остается неизвестным, однако воспитанницы детского дома подозревают, что его слил парень той девочки, с которым она поссорилась после поездки в сауну. Сотрудники правоохранительных органов допросили всех участников инцидента, также на допрос доставили и предполагаемого педофила. Он заявил, что девочки, по их словам, в тот день как раз праздновали 18-летие, а голый на фото он только потому, что несовершеннолетние решили пошутить и сдернули с него полотенце. Он не стал объяснять, почему оказался с малолетними девочками в сауне.

Теперь по факту произошедшего ведутся проверки в уральском детском доме, выясняется, каким образом воспитанницы оказались в сауне и почему руководство это допустило. Следователям также стало известно о том, что малолетних девочек увозили на машинах прямо от входа в детдом, однако эту информацию еще не удалось подтвердить.