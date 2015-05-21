В Крыму побережье усыпано мертвыми полуразложившимися дельфинами

В Крыму с каждым днем растет число найденных трупов дельфинов, по данным биологов проекта по защите черноморских дельфинов, с марта по нынешний день на побережье уже зафиксировали больше 50 случаев смерти морских млекопитающих. Большая часть сообщений о гибели дельфинов поступает из Севастополя.

По мнению биологов, на самом деле, случаев гибели дельфинов гораздо больше, чем известно. Информация о найденных трупах может попросту не доходить до ученых, а мертвые тела дельфинов так и остаются лежать на пляжах.

Биологи заявили, что треть погибших дельфинов умерли в сетях. Точные причины смерти млекопитающих не всегда удается установить, так как трупы иногда находят уже в полуразложившемся виде. Один из таких трупов уже долгое время находится на керченском пляже в районе Аршинцево.

По словам местных жителей, мертвый дельфин разлагается на побережье уже порядка 3 недель. Многие свидетели такого зрелища признают, что мертвый дельфин их пугает и вызывает негативные эмоции.

Коммунальные службы, в свою очередь, убирать труп не спешат. Мертвого дельфина попросту оттащили в сторону кустов, но и там он виден всем прохожим.

Как сообщают эксперты, есть четыре причины гибели дельфинов. Чаще всего они погибают из-з биологической смерти или из-за попадания в рыболовные сети. Также дельфины могут погибать из-за столкновения с морскими суднами. Помимо этого, смерть млекопитающих может наступить в результате инфекционных заболеваний или других патологий.