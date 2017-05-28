В Воронеже умер экс-гитарист группы «Сектор Газа»

В Воронеже в возрасте 53 лет умер Сергей Тупикин, который был соло и бас-гитаристом в группе «Сектор Газа». Почти с момента создания группы, 1988 года, и до 1991 года он играл в команде Юрия Клинских, известного как Юра Хой.

О смерти музыканта сообщил его родственник, поделившись печальной новостью в социальной сети «ВКонтакте». По словам Александра Тишанинова, внука сестры Тупикина, гитарист умер 23 апреля в 00:30 часов. Причина его гибели не указывается, Сергею Тупикину было 53 года.

Известно, что в 2011 году Сергей Тупикин стал жертвой избиения. Неизвестные лица напали на него возле его же дома. Сильные травмы привели к необходимости провести несколько операций, Тупикин их перенес. Однако, в ходе лечения появились осложнения, из-за которых музыкант получил инвалидность. Сообщается, что в день, когда на Тупикина напали, он играл во дворе дома на гитаре и пил спиртное с молодыми людьми. В ходе происходящего внезапно возникла ссора, которая потом переросла в драку.

По данным, Сергей Тупикин играл в группе «Сектор Газа» почти с самого ее создания. Из открытых источников известно, что с 1988 года по 1991 год он принимал участие в концертах группы и в записи альбомов. Сначала он был соло-гитаристом, затем играл в качестве бас-гитариста. По словам Юрия Клинских, солиста «Сектора Газа», Тупикина было сложно заменить, так как его уровня не смогли достичь все «легкозаменимые» гитаристы.