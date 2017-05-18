В Набережных Челнах спасатели нашли тела трех одиноких женщин

В период с 22 по 23 апреля в Набережных Челнах спасателям удалось обнаружить тела трех одиноких женщин. Примечательно то, что все они быи найдены в своих квартирах в разных концах города, следов насильственной смерти на их телах не обнаружили.

Как стало известно, в прошлые выходные спасатели в Набережных Челнах трижды выезжали по вызовам обеспокоенных родственников или соседей, и каждый раз находили в запертой квартире труп. Так, в одной из квартир нашли тело 64-летней пенсионерки, которое пролежало в квартире более 15 дней и уже начало разлагаться. Спасателей вызвала знакомая пожилой женщины, которая пришла в гости к подруге, чтобы узнать, как ее здоровье.

Второй раз сотрудников МЧС вызвал москвич, который приехал в гости к своей 55-летней сестре. Его обеспокоило то, что женщина долго не открывала дверь и из квартиры доносился странный запах, оказалось, что его сестра умерла более пяти дней назад. Третий раз спасатели отправились в квартиру к 51-летней женщине. Знакомая погибшей не смогла ей дозвониться и стала переживать, что с ней что-то произошло, потому вызвала МЧС. Смерть ее подруги наступила за 12 часов до обнаружения тела.

Установлено, что во время проведения экспертизы на телах погибших не было обнаружено следов насилия, вероятнее всего, они скончались по естественным причинам.