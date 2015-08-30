В Подмосковье нашли труп сотрудника следственного изолятора

В Подмосковье, рядом с подъездом дома в Химках был обнаружен труп работника следственного изолятора. Предполагается, что к его смерти может иметь причастность официальный муж женщины, с которой тот проживал, сообщают в ГУ СКР Подмосковья.

Ночью, с 22 на 23 апреля у подъезда дома в Химках обнаружили труп 46-летнего мужчины, работавшего в ИВС УМВД РФ по городу. На мертвом теле были зафиксированы ссадины, раны находились на лбу и по подбородку. Помимо этого, на шее мертвого сотрудника следственного изолятора были кровоподтеки.

Труп направили на экспертизу. Предварительно, полицейские полагают, что сотрудник СИЗО мог быть задушен или погиб в результате падения на асфальт, во время которого он мог быть сильно травмирован. Известно, что мужчина жил с женщиной, которая находилась в официальном браке с другим.

На данный момент следователи проверяют, причастен ли к убийству муж женщины, с которой жил сотрудник следственного изолятора. После допроса и получения результатов экспертизы решится вопрос о том, будет ли возбуждено уголовное дело. Детали и подробности происшествия уточняются.