В Краснодарском крае внук до смерти забил бабушку-инвалида ее металлическими ходунками

В Темрюке Краснодарского края 37-летний внук до смерти забил свою 80-летнюю бабушку-инвалида ее же металлическими ходунками. Отмечается, что женщина скончалась только через два дня после избиения.

Как стало известно, житель Темрюка длительное время проживал в одной квартире с бабушкой, за которой требовался постоянный уход, ведь женщина практически не могла самостоятельно передвигаться. Ходить ей помогали металлические ходули, с которыми она практически не расставалась. Отмечается, что 37-летнему внуку надоело наблюдать за бабушкой-инвалидом, он часто нарушал ее права и ссорился с 80-летней женщиной.

Так, 5 апреля, в результате очередной ссоры мужчина схватил металлические ходунки бабушки и несколько раз ударил женщину. Через два дня пострадавшая погибла от серьезных травм, так как не получила должного лечения о специалистов, о своем проступке и избиении бабушки внук не стал сообщать в больнице.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемого в убийстве бабушки, теперь ведется расследование, по материалам которого и будет приниматься решение о тюремном заключении.