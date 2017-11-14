В Челябинске неизвестный бросил в квартиру «коктейль Молотова»: пострадали дети

В ночь на 23 апреля в Челябинске случился пожар, в квартиру жилого дома, расположенного на улице Образцова, неизвестный забросил бутылку с зажигательной смесью. В результате возгорания, вызванного преднамеренным поджогом, пострадали двое детей, сообщают в СУ СК РФ по региону.

По данным СУ СК РФ по региону, в районе 01:32 часов ночи 23 апреля, в региональное МЧС поступило сообщение о пожаре. Уже спустя 4 минуты по указанному в сообщении адресу прибыли спасатели первого подразделения. Горела квартира, расположенная на 1 этаже 2-этажного дома, что на улице Образцова.

Возгорание удалось ликвидировать владельцу квартиру еще до приезда пожарных, но для проверок и полного тушения были задействованы 3 специальных машины и 14 спасателей. Возгорание стало причиной поджога. Неизвестное, еще не установленное лицо, забросило в окно квартиру бутылку с зажигательной смесью. Предположительно, в бутылке был «коктейль Молотова».

В результате, от горючей смеси загорелись вещи. Возгорание распространилось на 5 квадратных метров площади. На момент инцидента в комнате, куда забросили «коктейль Молотова», находились двое детей – 7-летний и 10-летний родные братья. Дети с обожжёнными лицами и конечностями были доставлены в больницу, там их осмотрели и предоставили первую помощь. Сейчас их отпустили домой. Подробности и детали происшествия устанавливаются, о личности бросившего в окно квартиру бутылку с горючей смесью пока ничего не известно. Ведутся проверки.