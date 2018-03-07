В Ленинградской области микроавтобус насмерть сбил пешехода‍

В Ленинградской области микроавтобус Ford Transit насмерть сбил 65-летнего пешехода‍ в Лужском районе. Инцидент зафиксирован на межгородской автодороге Петербург - Псков.

Сотрудники Главного управления МВД по Ленинградской области сообщают о случае, в ходе которого пешеход погиб под колесами микроавтобуса в районе межгородской автодороги Петербург - Псков. Согласно информации, которую они передают, мужчина передвигался в неположенном месте и, возможно, был не замечен водителем.

Тем не менее, о конкретных причинах произошедшего правоохранители пока не говорят. Несчастный случай произошел 22 апреля примерно в 11 часов вечера. С момента, как о нем стало известно полиции, сотрудники начали расследование. Позже они передадут более точные данные по делу.