В Волгограде дворник нашел в мусоропроводе труп младенца с пуповиной

23 апреля в Волгограде дворник нашел в мусоропроводе завернутый в пакет труп новорожденного ребенка. На мертвом теле младенца были следы окоченения и пуповина, что может свидетельствовать о родах вне больницы.

Как сообщают местные СМИ, в понедельник, в 06:14 часов дворник нашел в мусоропроводе Красноармейского районе мертвого младенца. Труп новорожденного был завернут в мусорный пакет. Страшную находку дворник обнаружил в одном из домов, расположенных на улице Героев Сталинграда.

Дворник сразу же сообщил в полицию. По данным, на трупе младенца можно было увидеть следы окоченения. Также у мертвого ребенка была пуповина, что может быть фактом того, что он был рожден вне больницы. Детали и подробности происшествия уже устанавливают прибывшие на место инцидента полицейские. Официальной информации пока что не предоставляется.