В Махачкале две женщины устроили жестокие разборки со стрельбой и поножовщиной

В Махачкале посреди белого дня две женщины устроили жестокие разборки прямо на оживленной улице Гагарина. Одна из женщин расстреляла свою оппонентку из пневматического пистолета, в ответ та бросилась на соперницу с ножом.

Как стало известно, в Махачкале днем между двумя женщинами развернулась жестокая битва с применением оружия. Так, одна женщина набросилась на оппонентку с пневматическим пистолетом, стала стрелять в нее и посыпать отборными матерными выражениями. Вторая не стала молчать, она схватилась за нож и прямо по оживленной улице побежала за стреляющей дамой. Ей удалось один раз ударить оппонентку ножом, после чего очевидцы вызвали полицию.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали женщин, теперь они устанавливают причину их ссоры и все обстоятельства произошедшего, ведется расследование, по результатам которого будет принято решение.