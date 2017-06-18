В Оренбургской области пьяная женщина воткнула отвертку в плечо и шею сожителя

В Оренбургской области пьяная жительница Орска напала на своего сожителя с отверткой. Женщина получила 120 часов отработок за то, что ударила отверткой в плечо и шею сожителя, также она угрожала ему убийством.

Как сообщается, в Оренбургской области пьяная местная жительница решила завершить конфликт со своим сожителем при помощи отвертки. Женщина во время ссоры взяла крестовую отвертку и ударила ей своего возлюбленного. Мужчина получил удары в области шеи и плеча.

Во время нападения женщина угрожала сожителю убийством. Во время судебного заседания женщина не стала отрицать своей вины, она призналась в содеянном. Решением мирового судья Ленинского района ее признали виновной. В качестве наказания женщине присудили трудотерапию. В течении 120 часов она будет посещать отработки.