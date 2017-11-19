"Страшно было": В Магнитогорске стоматолог случайно уронил иглу в горло пациентки

В Магнитогорске Челябинской области стоматолог случайно во время работы уронил в горло пациентки иглу, длиной в более чем 3 сантиметра. Женщина рассказала, что тогда сильно испугалась, однако позднее все обошлось и игла вышла естественным путем.

Как рассказала потерпевшая, ей нужно было полечить зуб, потому она отправилась на прием в клинику к доктору, у которого уже неоднократно бывало. Сначала все шло хорошо, однако в самом конце операции что-то пошло не так и у стоматолога из рук прямо в горло пациетке выскользнула тонкая игла, длиной более 3 сантиметров. Перепуганная женщина почувствовала, как что-то царапнуло горло и закашлялась, после этого неприятных ощущений не возникало.

Врач сразу же предложил ей прополоскать рот, потом сделал снимок и хотел достать иглу, однако не смог ее найти. Тогда он заявил, что возможно, игла поломалась, острие осталось в зубе, а женщина проглотила пластиковый наконечник. Отправившись домой, женщина очень переживала и сразу рассказала обо всем мужу, который отвез ее в хирургическое отделение. Там медики установили, что игла находится уже в прямой кишке и уже через несколько дней женщина с облегчением заметила, что стоматологический инструмент вышел естественным путем.

Данную иглу пострадавшая пациентка решила оставить на память, она пока не решила, будет ли подавать с суд на стомотолога, а также обращаться в полицию.