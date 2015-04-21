В Польше полиция задержала двух организаторов концерта в честь дня рождения Гитлера

22 апреля, в ходе операции, начавшейся вечером 21 апреля, в Польше были задержаны два главных организатора концерта, который должен был состояться в честь дня рождения Гитлера. В концерте готовились принять участие неофашистские музыкальные группы.

Как сообщил представитель польской прокуратуры, с 21 на 22 апреля работники Агентства внутренней безопасности проводили спецоперацию. Порядка 300 человек вели обыск сразу в нескольких помещениях, среди которых было место, где планировалось провести концерт в честь дня рождения Гитлера. Также обыскам подверглись автомобили людей, которые могли быть причастны к организации данного концерта.

В данном концерте намеревались принять участие неофашистские музыкальные группы. Полиция провела изъятие баннеров и флагов с неофашистской символикой. Два человека, которых полиция считает главными организаторами концерта, были задержаны.

Сообщается, что концерт не состоялся. Задержанные будут оставаться под арестом, как минимум, до понедельника. В понедельник их доставят в прокуратуру, где против них будут выдвинуты обвинения.